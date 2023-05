Inter, le ultime novità su Gosens: quando tornerà in campo

02/05/2023 19:47

Robin Gosens si è letteralmente immolato per segnare domenica scorsa uno dei tre gol con cui l'Inter ha avuto la meglio sulla Lazio, procurandosi la lussazione della spalla destra.

Tuttomercatoweb ha riportato le ultime sulle condizioni del tedesco, che si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha escluso qualsiasi complicazione (la lussazione era stata ridotta negli spogliatoi di San Siro). Gosens ora dovrebbe osservare una ventina di giorni di immobilizzazione a cui seguirebbero altri venti per il recupero, sempre che quest'ultimo non sia più rapido.

In ogni caso, l'Inter vuole andarci con i piedi di piombo per scongiurare ricadute e in tal caso vedere il giocatore sotto i ferri per un'operazione. Il tedesco intanto salterà il match in trasferta contro l'Hellas di domani, quello successivo contro la Roma e quasi certamente anche l'attesa sfida della semifinale Champions contro il Milan, almeno per l'andata.