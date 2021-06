Inter, Lautaro svela il rapporto speciale con Lukaku

03/06/2021 18:22

La situazione in casa Inter continua a essere tutta da decifrare. Nella giornata di oggi la società nerazzurra ha ufficializzato l’ingaggio in panchina di Simone Inzaghi. Toccherà al tecnico ex Lazio raccogliere la pesante eredità lasciata da Antonio Conte e provare a tenere i nerazzurri al vertice del campionato italiano e competitiva anche in Europa. Non sarà un’impresa semplice visto che si parla di ridimensionamento per riuscire a superare il difficile momento economico.

Lautaro: Lukaku, compagno anche fuori dal campo

Tra i giocatori di cui si è parlato di più nell’ultimo periodo c’è senza dubbio Lautaro Martinez. L’argentino è uno di quelli che ha più mercato e potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio anche se dalle parole rivelate a La Nacion sul suo rapporto con Romelu Lukaku, non sembra assolutamente intenzionato a lasciare Milano.