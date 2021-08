Inter, la rosa delle punte si restringe: fuori uno

19/08/2021 16:19

Che possa arrivare in tempo per la prima di campionato di sabato col Genoa è ormai impossibile ma i tifosi dell'Inter si accontenterebbero anche solo che arrivasse un altro attaccante da alternare con Dzeko (o affiancarlo). I nomi accostati in questi giorni ai nerazzurri sono tanti ma la rosa sta comiciando sempre più a restringersi. Sembra sfumato Zapata e non solo per il problema fisico che lo terrà fuori un giorno ed anche Thuram jr appare sempre più difficile come ha conferma il ds del Borussia Monchengladbach Max Eberl.

"Sono in ottimi rapporti con Mino Raiola. Credo che Thuram possa fare ancora di più e può dimostrarlo al meglio al Gladbach. Ha un'incredibile potenziale e dinamismo. E' un giocatore del Gladbach e non vorremmo rinunciare a lui. Quello che accadrà fino alla fine del mercato, non posso escludere nulla. Il fatto è che saremmo estremamente riluttanti a vendere Marcus e lo faremmo a malincuore. Ma dall'Inter non è arrivata nessuna offerta"

In pole dunque resta Correa della Lazio ma va trovata un'intesa economica con Lotito