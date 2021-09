Inter, l’affare a zero traballa: c’è un’altra italiana

24/09/2021 19:11

Da settimana l’Inter ha mosso passi concreti per assicurarsi André Onana, 24 anni, il portiere che nei piani della dirigenza nerazzurra dovrà raccogliere a fine stagione eredità e guanti del 38enne Handanovic. Il camerunense, in scadenza con l’Ajax e ora fermo a causa di una squalifica per doping, ha già annunciato che non rinnoverà il contratto con i Lancieri e quindi dal prossimo gennaio potrà accordarsi con il suo prossimo club.

Inter, concorrenza italiana per Onana

L’Inter al momento è in pole, però come riporta oggi Tuttosport nelle ultime ore anche il Napoli avrebbe bussato alla porta del procuratore di Onana per chiedere informazioni e la disponibilità del giocatore a un eventuale trasferimento in Campania. Proprio per questo l’Inter sta tenendo “calda” anche una pista alternativa, già battuta la scorsa estate, che porta al portiere polacco Dragowski della Fiorentina.