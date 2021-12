Inter, Inzaghi: C’è una cosa che non ha notato nessuno

04/12/2021 20:27

Simone Inzaghi può sorridere. La sua Inter non solo conquista tre punti pesanti sul campo della Roma ma mette in evidenza una prestazione davvero incredibile con un primo tempo impressionante. La squadra gioca e lo fa molto bene come in occasione del gol del raddoppio firmato da Dzeko, con un gioco corale che fa esaltare i tifosi. Ai microfoni di DAZN, è lo stesso tecnico ad esaltare la squadra e quanto fatto all’Olimpico.

Non so se questa sera è stata la partita più bella ce ne sono state anche altre. Abbiamo affrontato una squadra che in casa ha perso solo il derby. Vincere in questo modo ci da fiducia, abbiamo ancora tantissime partite davanti ma questo è un segnale importanti. Oggi nessuno si è accorto che eravamo in emergenza e questo per un allenatore è una cosa importane. Lautaro? Non stava benissimo, mi ha dato la sua disponibile ma non volevo perderlo perché troppo importante. Speriamo di recuperarlo per martedì. Vediamo anche come sta Correa, giocando così tanto questo è il prezzo da pagare.

Per Inzaghi il calcio della sua Inter non deve essere una sorpresa visto quanto fatto anche con la Lazio.