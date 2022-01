Inter, Inzaghi apre al sostituto di Correa

Intervistato da DAZN prima del match contro il Venezia, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi si sofferma sulle prossime mosse, in vista del derby e in tema di calciomercato. L'ex Lazio, spiega:

Ora come ora, il derby non è nei miei pensieri e nella mia testa. Adesso abbiamo da affrontare una gara importante contro un avversario preparato e solido come il Venezia, quindi massima concentrazione, poi avremo la sosta e penseremo gara per gara.