Inter, Inzaghi a Napoli con un'arma in più

11/02/2022 19:38

Simone Inzaghi ha finalmente avuto il via libera per inserire nella lista dei convocati il nuovo arrivato e suo pupillo alla Lazio, Felipe Caicedo. Il nome del centravanti ecuadoregno trova postao nella lista dei 22 per l'importantissima sfida contro il Napoli in programma domani pomeriggio alle 18 allo stadio Maradona.

Assenti Bastoni (infortunato e squalificato per due turni dopo il derby), Gosens e Correa. Per il resto, Inzaghi ha tutti a disposizione e dovrebbe optare per il solito 3-5-2 con Dimarco a sostituire Bastoni, al fianco di Skriniar e de Vrij, davanti ad Handanovic. In mediana torna Dumfries a sinistra e Perisic a destra, con al centro Barella, Brozovic e Calhanoglu. In avanti, conferma per Lautaro e Dzeko, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso. E Caicedo che potrebbe essere gettato nella mischia solo in caso di estrema necessità.