Inter, il nuovo nome per l’attacco piace ai tifosi nerazzurri

16/08/2021 20:45

Dopo Zapata (Atalanta), Vlahovic (Fiorentina) e Correa (Lazio), viene a galla un nuovo obiettivo del mercato nerazzurro. Secondo la stampa serba, infatti, l'Inter sarebbe vicinissima all’’ingaggio di Luka Jovic, 23enne attaccante di proprietà del Real Madrid.

Reduce da sei mesi in prestito all’Eintracht Francoforte, il club con cui nel biennio 2017-19 si era consacrato come uno dei migliori giovani attaccanti d’Europa, Jovic è appena rientrato al Real Madrid ma Carlo Ancelotti gli ha già comunicato che non rientra nei suoi piani tecnici in vista della prossima stagione. Qualche settimana fa ci aveva fatto un pensierino anche il Milan, ma ora la squadra più vicina all’attaccante serbo è proprio l’Inter, che continua a dragare il mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo. Restano da capire le intenzioni del club madrileno, disposto sì a liberarsi del giocatore ma solo alle sue condizioni. Gli spagnoli, infatti, sarebbero restii a una nuova cessione in prestito e preferirebbero cedere Jovic a titolo definitivo. In attesa della prossima mossa del club nerazzurro, che nel frattempo ha fatto filtrare una smentita riguardo alla notizia dell’interessamento per il giocatore, i social interisti sembrano comunque gradire parecchio l’indiscrezione di mercato. La maggior parte dei tifosi, infatti, spera sentitamente che l’assalto a Jovic vada a buon fine: “A me Jovic piace e lo prenderei subito con diritto di riscatto.... Secondo me potrebbe esplodere in qualsiasi momento serve un contesto giusto ha i numeri ha il fisico ed è dotato di buona tecnica” confessa Maurizio, “Sempre pensato fosse un gran bel giocatore. A costo di dare soldi a Zhang, compro la maglia prima di subito” avverte Alan, mentre Bean non ha dubbi: “Il mio preferito anche se sarebbe una scommessa, però pure gli altri non sono di certo certezze nel calcio che vogliamo fare noi. Il sogno è via Sanchez e dentro Tucu e Jovic”.