Inter, è corsa a tre per il centrale: Marotta conferma i nomi

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Lazio: "Richiamare la gara dell'anno scorso? Di questi argomenti se ne occupa l'allenatore. Conosce bene l'avversario e sa che atteggiamento usare. Siamo tranquilli".

Marotta si è dilungato anche sul mercato.

"Posso dire che la proprietà la settimana scorsa ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dal Psg. Skriniar è un elemento importante nella nostra squadra e come tale resterà. Con lui avvieremo un dialogo perché vorremmo certamente siglare con lui un contratto che lo possa vincolare con l'Inter per anni. Sono fiducioso per la serietà del ragazzo e questa, fra virgolette, velata minaccia non andrà a scardinare i valori di questo giocatore".