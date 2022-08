Inter: Duro confronto ad Appiano, cosa ha detto Inzaghi alla squadra

29/08/2022 12:12

Il confronto c'è stato ed è stato anche duro in casa-Inter. Simone Inzaghi ha chiamato a raccolta tutta la squadra ieri pomeriggio dopo la pesante sconfitta subita con la Lazio: tutti ad Appiano Gentile direttamente in sala video per capire - come scrive la Gazzetta - che cosa non è andato davanti alla tv.

Inzaghi - scrive la rosea - ha toccato principalmente tre argomenti, il primo dei quali legato all’attenzione e alla concentrazione che in alcuni singoli sono mancate in certi momenti della partita, come in occasione del primo gol biancoceleste. "Non si può prendere una rete così", il concetto che Simone avrebbe ripetuto ieri dopo averlo dichiarato a caldo alle tv.