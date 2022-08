Inter, dopo il caso Acerbi, scoppia la rivolta social: l'hashtag contro la proprietà

29/08/2022 21:43

La vicenda di Acerbi, dato per ormai acquisito per poi essere praticamente respinto al mittente con il presidente Steven Zhang che ha bloccato il tutto, sembra sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza dei tifosi dell'Inter.

Già per niente entusiasta dell'arrivo del difensore della Lazio, la base neroazzurra non ha preso bene questa giravolta dei massimi vertici (mentre Inzaghi e la dirigenza avrebbero ben visto un innesto in quel ruolo) per non aumentare il monte ingaggi con un calciatore non più giovanissimo, tra l'altro.

Su Twitter piovono critiche e contumelie indirizzate a Suning. $INTER scrive: "Non sono mai stato un disfattista ne tantomeno contrario a Suning. Spero però che la loro permanenza sia giunta al capolinea. Impossibile gestire così a lungo una società come l’Inter. É una vergogna per noi tifosi. È un insulto alla nostra gloriosa storia", seguito poi dall'hashtag #SuningOut che sta spopolando.

"La cosa peggiore è che han fatto tutto a giugno così i tifosi avrebbero rinnovato l'abbonamento illusi dalla campagna acquisti (che poi è stato un fuoco di paglia ed è finito tutto lì). Se fossi Inzaghi mi dimetterei", aggiunge Luca. E Fabrizio: "Fino a due anni fa, l’Inter investiva ed aveva una visione (Barella, Bastoni, Lautaro ): ora i cinesi non investono più ma noi continuiamo ad andare allo stadio …NON CI MERITANO [Sic]. Basta, vadano via o ci rovinano per sempre". Si rimprovera poi il fatto di aver ceduto Ranocchia e non essere riusciti a trovare un sostituto, che poteva pure essere Acerbi, ma persino questa operazione al momento non sta andando in porto dopo aver fatto saltare i nervi dei tifosi interisti.

La Pantera di Nkol Ngok ha twittato: "Acerbi è la goccia che fa traboccare il vaso, non ne posso più di questa gestione scellerata che mira alla sopravvivenza e al posto in Champions, siete ridicoli. #SuningOut, lasciate l’Inter a chi può permettersela", ed Alessandra va giù dura con il confronto con le altre squadre: "La Juventus ha preso Paredes, la Roma ha preso Belotti, il Verona ha preso Ilicic, il Milan ha preso Thiaw e Vranckx, lo Spezia ha preso Ampadu, l'Inter ha preso tempo, non sa come pagare l'ingaggio di Acerbi, 40enne sovrappeso gratuito dalla Lazio".