Inter, Di Gennaro boccia Nandez: pescherei alla Lazio

L'ex centrocampista e commentatore, Antonio Di Gennaro, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio di Nahitan Nandez, che in molti indicano come il sostituto di Hakimi all'Inter e boccia la prospettiva, lanciando però una suggestione di un fedelissimo di Simone Inzaghi:

No, non credo che il centrocampista uruguaiano del Cagliari possa essere il giocatore giusto per sostituire il marocchino. Non ha le caratteristiche Si può anche provare ad adattarlo in quel ruolo, ma per me Nandez resta un centrocampista. Trovare il nuovo Hakimi mi sembra difficile. Nandez lo vedo più nei tre di centrocampo, anche per come gioca l'Inter di Simone Inzaghi.