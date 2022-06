Inter, deciso il futuro di Stefano Sensi

29/06/2022 18:47

Rientrato alla casa base dopo il passaggio non proprio fortunatissimo in Liguria con il prestito alla Sampdoria, il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi non disfa nemmeno le valigie e tenta la nuova avventura in una neo-promossa dalle grandi aspirazioni.

Ad accaparrarsi le prestazioni del talentuoso fantasista classe '96 è, infatti, il Monza, che punta a vivere un mercato da protagonista e costruire una squadra pronta a lottare anche oltre l'obiettivo minimo della salvezza.

Sensi arriva nel capologuo brianzolo con la formula del prestito secco. Le visite mediche dovrebbero essere in programma nelle prossime ore, al massimo, inizio di settimana prossima. Poi, infortuni permettendo, Giovanni Stroppa inserirà un'altra pedina importante nel suo scacchiere.