Inter, Conte rivela che ha detto alla squadra e il momento chiave dell'anno

30/04/2021 14:14

Potrebbe essere la giornata dello scudetto. Intesa come turno di campionato, perché in caso di successo in Calabria bisognerebbe aspettare comunque la domenica e sperare in una mancata vittoria dell'Atalanta sul campo del Sassuolo. L'Inter si prepara alla festa, ma Antonio Conte in sede di conferenza stampa invita tutti a mantenere alta la concentrazione. Il tecnico non vuole passi falsi sulla strada dello scudetto.

Inter, le parole di Conte

Ecco la conferenza dell'allenatore nerazzurro alla vigilia di Crotone-Inter:

"I ragazzi sanno che dovremo fare l'Inter. Se pensiamo di fare qualcosa di diverso ci sarà qualche brutta sorpresa e non dobbiamo averla. Mi auguro che i ragazzi mi ascoltino. Cosa ho detto a Zhang? C'è stato un semplice saluto, non ci vedevamo da un po'. Ha salutato i ragazzi e ci ha fatto un grosso in bocca al lupo, sa benissimo che non abbiamo ancora vinto nulla. Sappiamo che stiamo per fare qualcosa di straordinario e di storico per il club, se c'è stanchezza nei giocatori che me lo dicano, così si accomodano in panchina. È importante che questa stagione ci ripaghi del lavoro e del sudore di tante notti insonni".

Quindi sul calciatore che lo ha sorpreso di più:

"A inizio anno ho detto che le nostre fortune sarebbero passate per la crescita dei singoli, che c'è stata e per questo oggi parliamo di possibilità di fare qualcosa di straordinario. Tutti sono cresciuti, hanno un senso di responsabilità maggiore e sanno quale percorso occorre seguire per essere protagonisti. C'è stata una crescita generale, da parte di tutti, compreso Pinamonti, un ragazzo giovane che non ha potuto ricavarsi uno spazio: gli ho detto che oggi è un giocatore più forte di quando abbiamo iniziato la stagione".

Quanto al punto di svolta: