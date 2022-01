Inter, clamorosa decisione su Sensi

20/01/2022 21:19

Sembrava essere ai titoli di coda l'avventura nerazzurra di Stefano Sensi, ma le sliding doors disegnate dal match di Coppa Italia tra Inter ed Empoli, cambiano i piani dei campioni d'Italia e chiudono all'ultimo la trattava per il trasferimento alla Sampdoria del centrocampista ex Sassuolo.

E così, è bastato l'infortunio a Joaquin Correa e la rete che ha deciso la gara contro i toscani per far ricredere Simone Inzaghi e decidere di trattenere a Milano l'azzurro. Il tecnico ex Lazio vedrebbe, infatti, Sensi anche come seconda punta. E, così, dopo l'addio ormai certo, si passa a una permanenza che potrebbe giovare al giocatore, al tecnico e alla squadra.

Restano ancora da capire i tempi di recupero del Tucu, ma come rivelato da calciomercato.com, l'Inter avrebbe già chiesto tempo alla Samp per una permanenza in nerazzurro che ora sembra davvero la scelta definitiva e una possibilità unica per tutti, eccezion fatta per i blucerchiati.