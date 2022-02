Inter, Caicedo si racconta: “I miei riferimenti? Due nerazzurri”

18/02/2022 18:58

In vista del match con il Sassuolo, i canali ufficiali dell’Inter hanno deciso di dare spazio a Felipe Caicedo e di scoprire un po’ di più dell’attaccante, ex Lazio e Genoa, arrivato nel corso del mercato di gennaio. L’attaccante ecuadoriano rivela di avere due riferimenti principali, Ronaldo e Adriano, ma svela anche i suoi obiettivi per questa stagione in nerazzurro.