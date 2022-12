Inter, agente Acerbi: Fosse giovane varrebbe 50 milioni ma c'è un rischio

17/12/2022 11:33

Arrivato tra lo scetticismo generale, complice quella risatina isterica dopo il gol di Tonali dello scorso anno in Lazio-Milan, Acerbi è diventato un perno centrale della difesa di Inzaghi nell'Inter. In panchina a turno ci vanno gli altri, compreso Skriniar, ma Acerbi c'è sempre o quasi. Difficile dire però se rimarrà in nerazzurro anche nella prossima stagione. Ne parla il suo agente, Federico Pastorello, che a Tmw ricorda

C'è un diritto di riscatto che è stato fissato fondamentalmente senza essere trattato. Per questo abbiamo avuto qualche discussione con il presidente Lotito, perché a mio modo di vedere sarebbe stato meglio mettere un diritto di riscatto più consono non al valore del giocatore. Vi spiego: se Acerbi avesse 25 anni, varrebbe 50 milioni oggi; essendo alla soglia dei 35 anni, è difficile pensare che l’Inter - considerando anche la situazione societaria che vive ormai da anni - possa investire 4 milioni per riscattarlo.