Inter, Adani e il momento nerazzurro: Ci sono due difetti che restano

12/03/2023 20:57

La sconfitta dell’Inter sul campo dello Spezia ha messo di nuovo in discussione la stagione della formazione nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi ha rimediato l’ottavo ko di questo campionato con un rendimento in trasferta che resta molto deficitario per una squadra che puntava alla vittoria dello scudetto. Il ko in Liguria rischia però di complicare anche il percorso verso la qualificazione in Champions League. Ad analizzare il momento dei nerazzurri ci prova Lele Adani ai microfoni di Rai Sport.