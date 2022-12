Inter, Acerbi verso la permanenza ma c’è un ostacolo

06/12/2022 14:35

L’Inter sembra aver deciso la sua strategia riguardo Francesco Acerbi. Il difensore arrivato dalla Lazio la scorsa estate è stato accolto con molta diffidenza dai tifosi nerazzurri. Ma in questa prima parte di stagione, anche in virtù dell’ottimo rapporto con Simone Inzaghi, il difensore ha dimostrato di poter essere un giocatore di sicuro affidamento per la difesa. L’Inter sembra intenzionata a confermarlo anche in vista della prossima stagione ma quando c’è di mezzo Claudio Lotito le trattative non sono mai state chiare. La volontà di trattenere il giocatore fa quindi a pugni con la decisione di non voler assecondare le richieste del presidente della Lazio che per il riscatto del difensore chiede una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Non c’è ancora trattativa tra le due società, tutti i discorsi sono rimandati alla prossima estate ma nel caso Acerbi il club biancoceleste sembra avere davvero poco spazio di manovra visto che il giocatore ha rotto con tutto l’ambiente dopo il finale della scorsa stagione. L’idea dell’Inter è quella di presentare un’offerta di circa 2 milioni di euro come parte fissa mentre il resto sarà legato ai bonus.