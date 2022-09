Inter, Acerbi: “Quello che dicono sui social non mi interessa”

20/09/2022 19:22

E’ stata un’estate particolare quella di Francesco Acerbi. Il difensore della nazionale si è trovato in rottura con l’ambiente della Lazio ma per mesi, la sua situazione sembrava non trovare soluzione. Alla fine il calciatore è arrivato all’Inter su precisa richiesta di Simone Inzaghi che lo ha avuto nel corso del suo periodo in biancoceleste e Acerbi ha messo subito in evidenza le sue qualità, nonostante qualche battuta a vuoto delle squadra. Il difensore parla della situazione dell’Inter ai microfoni di Rai Sport dal ritiro della nazionale.