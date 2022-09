Immobile, la Lazio aggiorna sulle condizioni del centravanti

26/09/2022 18:25

Arrivano dal sito ufficiale della Lazio gli ultimi aggiornamenti su Ciro Immobile, rispedito in patria a causa dell'infortunio (edema alla coscia) e quindi impossibilitato a giocare stasera con la maglia della nazionale la partita di Nations League contro l'Ungheria.

L'obiettivo adesso è non forzare il recupero e cercare di essere in campo per la ripresa del campionato, anche se difficilmente pare possa essere schierato in campo domenica contro lo Spezia.

Intanto dalla Lazio, come abbiamo detto, arriva il bollettino ufficiale sulle condizioni del centravanti: