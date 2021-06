Il retroscena: è stato Inzaghi a volere Calhanoglu, lo ha già chiamato

22/06/2021 10:06

Il deus ex machina dell'operazione Calhanoglu? Simone Inzaghi. Già, è stato proprio il nuovo tecnico dell'Inter a spingere per l'acquisto del turco. Il trequartista, in odore di rottura col Milan, incarnava tutte le caratteristiche che l'ex allenatore della Lazio cercava in un numero dieci. Un giocatore di talento, dal bel tiro e dall'abitudine alle grandi sfide, con una certa propensione per gli assist. Una sorta di fotocopia, insomma, di quel Luis Alberto che sotto l'egida di Inzaghi è diventato uno dei calciatori più completi del campionato italiano.

Inzaghi-Calhanoglu, il retroscena

Secondo la Gazzetta dello Sport c'è un retroscena che lega l'allenatore e il trequartista, reduce dal colossale flop a Euro 2020 con la nazionale turca. Ecco uno stralcio dell'articolo sul quotidiano di oggi: