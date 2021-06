Il racconto di Beppe Signori: E’ finito un incubo

Un processo durato 10 anni che ha messo a dura prova la sua reputazione ma ora per Beppe Signori è arrivato il momento di mettersi alle spalle. Il giocatore è stato completamente riabilitato dopo aver dovuto scontare una squalifica di cinque anni con la preclusione da qualsiasi tipo di impegno all’interno del mondo del calcio a causa di un suo presunto coinvolgimento nel calcio scommesse. L’ex giocatore di Lazio e Bologna è tornato a parlare del suo dramma personale nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss in cui ha parlato anche della nazionale di Roberto Mancini impegnata agli Europei.

Ho sempre ammesso che mi piaceva scommettere, ma scommettevo sui tiri dietro la porta, mai scommesse per cambiare i risultati delle partite. Il processo è durato 10 anni, ma non c’è stato dibattimento né udienza preliminare. Questo mi ha ferito. La nazionale? Mi sono giocato la possibilità di giovare una finale. Sono stato un….. Adesso se me lo chiedessero giocherei anche al posto di Pagliuca. Il tridente di questa Italia mi ricorda molto il Rambaudi-Baiano-Signori. Non è un caso che 5 su 6 sono stati allenati da Zeman.