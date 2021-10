Il pentito: Maxi offerta per il Napoli da Dubai, erano pieno di soldi

08/10/2021 16:46

A Dubai hanno realizzato investimenti per venti milioni di euro. Non sono sceicchi, però, quelli che un collaboratore di giustizia, Gennaro Carra, ha presentato come possibili acquirenti del Napoli. In un interrogatorio reso alla Direzione Distrettuale Antimafia lo scorso 20 gennaio, i cui passaggi salienti sono stati pubblicati su diverse testate locali e nazionali, il pentito ha fatto il nome di due faccendieri, Raffaele Imperiale e Mario Cerrone, narcotrafficanti con legami con organizzazioni criminali di tutto il mondo, famosi per aver investito qualche tempo fa su due preziosi quadri di Van Gogh rubati da tre ladri olandesi. "Hanno una disponibilità economica pazzesca, volevano anche comprare la società Napoli Calcio", le parole utilizzate da Carra per Imperiale e Cerrone. I due sono destinatari di una misura cautelare in carcere con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.