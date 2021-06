Il Milan ha scelto le alternative a Calabria e Theo Hernandez

26/06/2021 18:36

Sui titolari non ci sono dubbi: anche per il prossimo anno il Milan punterà su Calabria e Theo Hernandez. Ma quali saranno le alternative sulle corsie laterali? Nella prossima stagione i rossoneri dovranno fare i conti con un doppio impegno piuttosto gravoso, tra campionato e Champions League, e c'è bisogno di soluzioni all'altezza. Salutato Laxalt, ceduto alla Dinamo Mosca, e con Conti in lista di sbarco, le priorità di Maldini e Pioli sono ormai fissate.

Milan, ecco i terzini di scorta

Chi saranno, dunque, i terzini di scorta del Milan? Di sicuro il club rossonero farà di tutto per riavere Diogo Dalot, calciatore che ha convinto tutti con un ottimo finale di stagione. C'è da trovare la quadratura del cerchio col Manchester United, che però sembra più propenso rispetto a qualche tempo fa a proposito di un prolungamento del prestito. L'alternativa sulla destra è Alvaro Odriozola, 26 anni, chiuso da una nutrita concorrenza al Real Madrid. A sinistra, invece, si segue sempre con grande interesse Junior Firpo, talento del Barcellona accostato al Milan da diverse settimane.