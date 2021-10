Il ct Mancini fa fuori Zaniolo, il motivo

01/10/2021 17:33

Quando è stata diramata ieri la lista dei 23 giocatori convocati dal ct Mancini per le final four di Nations League è saltata subito all'occhio l'esclusione di Niccolò Zaniolo, che era stato convocato regolarmente per le partite di qualificazione ai Mondiali dopo l'Europeo. In molti hanno pensato a una punizione per il gestaccio del talento della Roma durante il derby con la Lazio