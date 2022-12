Il boom di Giroud scatena rimpianti Lazio, Inter e Juventus: il retroscena

14/12/2022 08:43

Ora se lo gode la Francia che aspetta i suoi gol per arrivare in finale e vincere i Mondiali ma Olivier Giroud al Milan aveva già dimostrato di essere un bomber di razza a dispetto dell'età. Il centravanti è stato uno dei migliori colpi di Maldini e Massara in relazione al rapporto costo/rendimento ed oggi c'è chi si mangia le mani. Lo rivela parlando a Il Giornale Vincenzo Morabito, l'intermediario che insieme a Michael Manuello ha confezionato nell'estate 2021 il passaggio del goleador francese al Milan

«Mi sorprendo di chi si sorprende di questo Giroud. Io che lo conosco da tanti anni non avevo dubbi sul fatto che sarebbe stato dominante anche al Mondiale. Olivier è sempre decisivo nelle grandi partite. Più si alza il livello e più lui si esalta. A suon di gol. Giroud è l'emblema di come dev'essere un centravanti. Forte di testa e bravo in acrobazia: sa segnare in rovesciata come sul filo del fuorigioco. Mica come quelli che fanno tanti movimenti e dribbling, ma poi sentono poco la porta...Oli l'anno scorso ha messo la firma sullo scudetto del Milan decidendo gli scontri diretti con Inter e Napoli».

I rossoneri l'hanno pagato appena 1 milione più 800mila euro di bonus:

«Bravi Maldini e Massara a crederci e volerlo a tutti i costi. LAdesso qualcuno si starà mangiando i gomiti...Simone Inzaghi lo voleva a tutti i costi nel gennaio 2021 alla Lazio, ma non l'hanno ascoltato per poi spendere 20 milioni per Muriqi 6 mesi dopo mentre Paratici gli preferì Morata...Giroud fu anche a un passo dall'Inter. Conte cercò in tutte le maniere di prenderlo, ma non trovammo la quadra col Chelsea. Qualche mese dopo è arrivato il Milan e finalmente Giroud è approdato in Italia. In rossonero sta vivendo una seconda giovinezza: ha trovato l'habitat naturale per divertirsi ed essere leader. Il Diavolo gli ha allungato la carriera».