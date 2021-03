Ibra versione instancabile fa felice anche i milanisti

29/03/2021 09:34

Un assist di tacco per incantare il mondo e confermare la sua nuova missione: Ibrahimovic ora gioca sempre più per la squadra e sempre meno per se stesso. Il bomber del Milan è stato tra i migliori della Svezia nel 3-0 al Kosovo e nonostante due gare di fila giocate per intero a distanza di pochi giorni non accusa stanchezza. L'highlander del pallone si conferma fenomeno anche con la divisa della sua nazionale e sostiene di sentirsi al top il che per i tifosi del Milan è una bella notizia

“Mi sento bene. Non sono stanco, non avverto la fatica delle due partite. Abbiamo giocato molto meglio rispetto all'altro giorno, abbiamo dimostrato grinta e giusta mentalità. C’è un buon equilibrio nella squadra tra giovani e vecchi”. Poi fa i complimenti al ct svedese: “Ha scelto la tattica perfetta, eravamo messi bene in campo. Sono contento”.

Ho parlato con i miei compagni e ho detto loro che non dovevo segnare per forza io e che li avrei aiutati a far gol

Detto fatto per la gioia del ct svedese Janne Andersson: «È stato impressionante da vedere. È molto divertente poterlo utilizzare in questo modo. »