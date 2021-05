Hamsik: “Dovrebbero tutti prendere esempio da lui”

03/05/2021 20:24

Il tema SuperLega continua ad essere uno dei più chiacchierati nel mondo del calcio. Un tentativo per ora fallito ma che stando alle parole dei protagonisti non è da considerarsi definitivamente terminato. E della SuperLega non si parla soltanto in Italia come dimostra l’intervista che l’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik ha rilasciato al portale vede Aftonbladet. Lo slovacco, ora al Goteborg, ha affrontato anche lui l’argomento.

Sono rimasto sorpreso e credo che cose del genere non possano accedere. Il calcio è così, i giocatori e i tifosi devono godersi lo sport. Anche il business è una componente importante ma lo sport deve venire prima di tutto. Sono molto contento che abbiano cancellato i piani per la SuperLega. Quelle squadre hanno pensato solo ai soldi e non va bene.

Il rapporto con De Laurentiis

Marekiaro, che ha lasciato a Napoli da capitano e giocatore apprezzato da tutti, parla anche del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis.