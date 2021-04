Graziani: Se Manolas fa figuracce c'è un solo colpevole

25/04/2021 11:34

Quando il Napoli comprò dalla Roma Manolas in tanti si sbilanciarono nel giudicare la difesa azzurra la più forte del campionato. Il greco però non ha mai reso per quanto ci si attendesse, benchè nelle ultime prove abbia dimostrato di essere in netta ripresa. Per Ciccio Graziani la colpa non è solo sua. L'ex bomber del Torino e della nazionale campione del mondo nell'82 parla a Fuorigioco, su Canale 8, e dice