Gotti: Sapevo che era un fenomeno, bravo Napoli a prenderlo

19/09/2021 16:11

L'anno scorso arrivò una sconfitta pesante per 2-1 al Friuli ma l'Udinese ora ha voglia di fare lo sgambetto al Napoli, frenandone la corsa dopo tre vittorie di fila. Il tecnico Gotti sprona i suoi ("Quando affronti le grandi squadre e, in generale sempre, serve tanta corsa ed essere aggressivi. Non dobbiamo aver paura") ma non crede a un Napoli stanco dopo le fatiche in Europa League



"No, per nulla. Normalmente la stanchezza non si sente alla seconda partita ravvicinata. Le fatiche arrivano nel conto alla terza per loro, il Napoli, poi, avrà anche la quarta ravvicinata complice l'impegno di Europa League. Probabilmente lì arriveranno con più fatica all'interno del gruppo".

Proprio Gotti aveva "scoperto" Osimhen ben prima che arrivasse al Napoli