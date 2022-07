Giordano non ha dubbi: L’Inter ha qualcosa in più delle altre

Bruno Giordano sceglie l’Inter. L’ex attaccante di Napoli e Lazio non ha dubbi quando si parla del miglior attacco del campionato e punta tutto sulla squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri continuano a rappresentare una delle candidate per la vittoria finale nella prossima stagione e lo sono a maggior ragione dopo il ritorno di Romelu Lukaku. Anche Giordano nella sua intervista a Tmw Radio punta sull’attacco nerazzurro.

L’Inter in attacco sta benissimo perché ha quattro giocatori uno più bravo dell’altro. Inoltre può cambiare il modo di giocare: si completano bene: due punte di spessore come Edin Dzeko e Romelu Lukaku e due grandi seconde punte come Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Se andiamo a prendere in considerazione solo il discorso attaccanti, l’Inter è decisamente superiore alle altre.