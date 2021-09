Gilardino: La politica del Milan mi piace, ma c'è aspetto da valutare

10/09/2021 18:23

Da calciatore ha vinto una Champions col Milan, conquistata in una stagione assai tribolata sotto tutti gli aspetti. Alberto Gilardino dei rossoneri è rimasto tifoso e attento osservatore, soprattutto adesso che la formazione guidata da Pioli è nel mezzo di un percorso di rinnovamento e di crescita che ha già fruttato risultati - il ritorno in Champions - e che ora è atteso a importanti conferme. Il Milan sta andando nella direzione giusta? Domanda a cui l'ex centravanti campione del mondo in Germania nel 2006 dà una risposta schietta e sincera.

Milan, senti Gilardino

Ecco uno stralcio della lunga intervista concessa da Gilardino alla Gazzetta dello Sport, con il parallelo tra il "suo" Milan e quello di oggi: