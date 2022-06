Germania-Italia: probabili formazioni, la conferma di Mancini

13/06/2022 18:16

L’Italia di Mancini torna in campo per l’ultima gara stagionale, la quarta di Nations League. La squadra di Mancini affronta la Germania dopo il pareggio nella prima giornata sperando di continuare i progressi visti nelle ultime uscite. Gli azzurri saranno ancora una volta giovanissimi con Roberto Mancini che punta sulla linea verde per provare a dimenticare l’amarezza della mancata qualificazione ai Mondiali. Il ct azzurro potrebbe confermare Gatti al centro della difesa insieme a Bastoni, dopo l’ottima prova con l’Inghilterra. In attacco invece c’è il ballottaggio tra Scamacca e Raspadori, che al loro fianco avrebbero avere Pessina da un lato e Politano dall’altro.

Germania (3-4-2-1): Neuer; Kehrer; Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum, Havertz, Mueller; Werner. All. Flick

Italia: (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Pessina. All. Mancini.