Gasperini senza freni: tutta la verità sul Papu Gomez

Gian Piero Gasperini si racconta. L’allenatore dell’Atalanta è stato ospite di Radio Deejay dove ha parlato della sua Atalanta, tra passato e presente raccontando anche alcuni episodi molto interessanti come il famoso fallo di mano di Bastos contro la Lazio.

Non era fallo di mano perché era involontario ma era un muro a pallavolo. Ma mi ha fatto incavolare moltissimi, ma non ce l’ho con la Lazio, non è che se non mi hanno dato il rigore è colpa degli avversari.