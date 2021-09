Gascoigne, dopo l'alcol la battaglia con un'altra dipendenza

22/09/2021 08:06

All'Isola dei famosi era diventato una star, sia per gli altri concorrenti che per il pubblico a casa, ma Gascoigne continua a far parlare di sè anche per i suoi problemi. Nota la sua dipendenza dall'alcol, che combatte con buoni risultati a quanto sembra, ma l'ex Lazio ha dovuto superare un altro incubo, quello della dipendenza dai social network. Un mondo intrigante ma allo stesso sempre pericoloso, in cui il rischio di perdersi e di staccarsi dalla vita reale è sempre dietro l'angolo, come ha confermato Gascoigne al podcast AnythingGoes: "Ero diventato dipendente, ero continuamente online".



Quanto è bastato per decidere di smettere, con i profili Instagram, Facebook e Twitter che in effetti sono inattivi da un bel po'. E Gazza sta cercando di non cadere di nuovo in tentazione: "Mi godo la vita per quanto posso e cerco di ottenere il massimo da quello che ho".

Sui problemi con le bottiglie Gazza poi ha rivelato