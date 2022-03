Focolari spiega perché tutti difendono Mourinho e Sarri

31/03/2022 16:37

Ci si aspettava di più sia dalla Roma che dalla Lazio in questo campionato: mai in corsa per lo scudetto, mai realmente in corsa per la Champions, eppure Mourinho e Sarri vengono difesi dai tifosi. Il perchè prova a spiegarlo Furio Focolari a Radio Radio

“Una cosa che accomuna sia la Roma che la Lazio è che i tifosi sono contenti se l’allenatore rimane non perchè sta facendo bene ma perchè è l’unica possibilità che ha la squadra di non peggiorare.”

Poi Focolari si sofferma su Zaniolo



Per Zaniolo sarebbe meglio essere in campo contro la Samp, ma dopo la prestazione contro la Turchia dovrebbe restare fuori. Nicolò ha mezzi tecnici straordinari, quello che dice Mancini ha diviso, ma il ragazzo deve fare minuti per trovare un senso con tutto, non scordiamoci che enormi problemi ha avuto. Ha quasi 23 anni che va aiutato, non va tenuto in panchina. La Roma è molto superiore alla Samp, dipenderà tutto dai giallorossi

Del talento giallorosso parla anche Stefano Agresti :