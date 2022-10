Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali, la scelta di Inzaghi in attacco

22/10/2022 19:48

L’Inter vuole continuare il suo momento positivo anche nella trasferta contro la Fiorentina. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono conquistare punti per provare a rimanere agganciati alle prime della classe e per farlo devono superare la concorrenza della squadra di Italiano. L’Inter dovrà fare ancora a meno di Romelu Lukaku, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio e tenuto precauzionalmente fuori nella trasferta in terra toscana. In attacco Inzaghi decide quindi di affidarsi alla coppia formata da Correa e Lautaro Martinez. Sul fronte opposto invece Italiano lancia dal primo minuto Kouame, con un passato proprio nelle giovanili nerazzurre.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Kouame. All. Italiano

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. All. Inzaghi