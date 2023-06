Finali Nations League, i convocati dell'Italia: Mancini punta sul blocco Inter

06/06/2023 10:28

Sono stati ufficializzati dalla Figc i convocati per le finali di Nations League. Italia in campo giovedì 15 giugno a Enschede nella semifinale contro la Spagna, poi il 18 si giocheranno le finali, per il terzo posto a Enschede e per il primo a Rotterdam, con una squadra proveniente dall'altra sfida tra Olanda e Croazia. Come prevedibile, il Ct Mancini ha chiamato cinque giocatori dell'Inter, che erano stati esentati dalla prima parte del lavoro in Sardegna perché impegnati nella finale di Champions. Questo l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).