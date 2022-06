Ex sindaco Napoli commenterà il ritiro azzurro a Dimaro

19/06/2022 11:30

Il ritiro del Napoli a Dimaro avrà un opinionista di eccezione. Si tratta dell'ex sindaco Luigi De Magistris che sarà ospite in Trentino per commentare la prima parte della preparazione del Napoli per conto di CasaNapoli.

La squadra di Spalletti svolgerà la prima tranche di ritiro a Dimaro Folgarida, in Trentino dall'8 al 19 luglio e sarà seguita anche dal portale CasaNapoli che sarà visibile anche in tv. L'ospite in esclusiva sarà appunto l'ex Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, pronto a parlare del Napoli nelle dirette giornaliere e durante il salottino serale.