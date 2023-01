Everton, è crisi nera: ultimo posto e Lampard a rischio

23/01/2023 14:16

La crisi in cui è sprofondato l'Everton di Frankie Lampard non sembra conoscere fine. I Toffies sono ultimi in campionato a parimerito con il Southampton (dietro solo per differenza reti). Solo 15 punti conquistati in 20 partite di campionato. Un ruolino di marcia terribile e che mette a serio rischio la panchina dell'ex stella di Chelsea e Manchester City, ora più che mai vicina all'esonero.

Il KO contro il West Ham in Premier League sembra una condanna per Frank Lampard

Non è andata giù, alla dirigenza del club del Merseyside, l'ennesima sconfitta patita in campionato. Manca ancora metà torneo e la salvezza è ancora alla portata, ma l'Everton deve invertire del tutto la tendenza. E per farlo potrebbe dover dire addio al proprio manager. Lampard ha preso in gestione la squadra a gennaio 2022 e l'anno scorso ha evitato la retrocessione per un soffio, chiudendo la stagione al 16esimo posto.

Il KO contro il West Ham, che si è imposto 2-0 grazie alla doppietta di Bowen, allunga inesorabilmente la striscia senza vittorie per i Toffies: l'ultimo successo è datato 22 ottobre scorso (3-0 casalingo contro il Crystal Palace), uno dei soli 3 in questo campionato.

Rooney, Dyche, Nuno Espirito Santo e persino Sarri per il dopo Lampard all'Everton

Il board del club di Liverpool sta ragionando in queste ore sul futuro del tecnico di Romford. Al vaglio svariate ipotesi, alcune decisamente "esotiche". Tra i primi nomi della lista ci sono Sean Dyche e Nuno Espirito Santo, con Wayne Rooney un po' più sullo sfondo. Dyche è ai box da qualche mese dopo la fallimentare esperienza al Burnley, mentre Rooney attualmente allena il DC United in MLS, ultima maglia vestita come giocatore di club. Espirito Santo, invece, ex Wolverhampto e Tottenham, era tra i papabili per la panchina dei Toffies ancora prima dell'arrivo di Lampard ed è ora tornato nei radar del club di Liverpool.

Resiste la suggestione Maurizio Sarri in caso di addio alla Lazio. Operazione, però, quasi certamente per giugno e che comporterebbe una permanenza di Lampard fino a fine stagione. Davvero poco probabile, però, a meno di clamorosi ribaltoni sia dirigenziali, sia di classifica immediata. Sul tecnico toscano, legato al club biancoceleste da un contratto fino al 2025, inoltre, ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, che lo vedrebbe come possibile sostituto del Cholo Simeone.

Da 70 anni l'Everton non manca dalla classifica della Premier League

Uno smacco sportivo per almeno tre generazioni di tifosi. L'Everton non retrocede in Championship, la seconda serie del calcio inglese, dal 1951. Risalito nel 1954, il club ha da allora collezionato 15 trofei, di cui 4 coppe della Premier. La bacheca, però, non si apre dal 1996, anno in cui i Toffies vinsero il Charity Shield (oggi Community Shield) e da allora il club ha iniziato un lento declino verso la parte destra della classifica. Sfiorando, oggi, una retrocessione che avrebbe dell'incredibile.

A cura di Roberto Ciucci