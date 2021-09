Europa League e Conference, gli arbitri di Napoli, Roma e Lazio

28/09/2021 12:00

Sono stati designati gli arbitri per le sfide di coppa di giovedì. Dopo la Champions, tocca a Europa League e Conference League, competizioni nelle quali sono impegnate tre formazioni italiane: Napoli, Lazio e Roma. Il match tra la squadra di Spalletti e lo Spartak Mosca, valevole per la seconda giornata di Europa League e in programma giovedì alle 18.45 allo stadio Maradona, sarà diretto dallo slovacco Ivan Kruzliak. Slovacchi pure gli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor e il Quarto Uomo Peter Kralovic, tedesco l'addetto Var Bastian Dankert, olandese l'assistente Var Kevin Blom.

Per la sfida di Europa League tra Lazio e Lokomotiv Mosca, in programma giovedì alle 21 all'Olimpico,è stato invece designato l’inglese Craig Pawson. Assistenti Lee Betts e Ian Hussin, Quarto Uomo Peter Bankes e addetto Var Chris Kavanagh, tutti inglesi. Spagnolo l'assistente Var, Juan Martínez Munuera.

La gara di Conference League in programma giovedì alle 18.45 in Ucraina tra Zorya Lugansk e Roma, infine, sarà diretta dal portoghese Luis Godinho. Lusitani anche i collaboratori, gli assistenti Rui Texeira e Pedro Almeida e il Quarto Uomo André Narciso.