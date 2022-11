Europa League: Dove vedere i sorteggi e le rivali di Juventus e Roma

06/11/2022 12:55

Si terrà domani a Nyon alle 13 il sorteggio dei 16esimi di finale di Europa League. Due le italiane in lizza: la Juventus retrocessa dalla Champions, che non sarà testa di serie, e la Roma che si è qualificata nella fase a gironi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming da Dazn. Parteciperanno 16 squadre: le otto squadre seconde nei gironi di Europa League e le otto terze dei gironi di Champions League. Non potranno essere accoppiate due squadre della stessa federazione. Juve e Roma, quindi, non potranno incrociarsi ai playoff, che si giocheranno con gare di andata e ritorno (le teste di serie disputeranno il ritorno in casa).

Questi i due gruppi

Teste di serie: Manchester United, Midtjylland, Monaco, Nantes, Psv, Rennes, ROMA, Union Berlino.

Non teste di serie: Ajax, Barcellona, JUVENTUS, Leverkusen, Salisburgo, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Sporting.

Le partite di andata sono in programma il 16 febbraio 2023, mentre le gare di ritorno saranno il 23 febbraio 2023. Il 24 febbraio 2023 invece è previsto il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale.

Subito dopo, alle 14, ci sarà il sorteggio anche per quanto riguarda gli spareggi di Conference League che vede coinvolte Lazio e Fiorentina.