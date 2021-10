Europa e Conference League, gli arbitri di Napoli, Lazio e Roma

19/10/2021 19:23

Sono stati designati e resi noti dall'Uefa gli arbitri delle tre formazioni italiane impegnate nelle competizioni del giovedì, Europa League e Conference League. A dirigere Napoli-Legia Varsavia di Europa League allo stadio Maradona (ore 21) sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Assistenti Pau Cebrian Devis e Roberto Alonso Fernandez, quarto uomo Guillermo Cuadra Fernandez e addetto Var Alejandro Hernandez, tutti spagnoli.

Gli arbitri di Roma e Lazio

La sfida di Conference League tra Bodoe Glimt e Roma, in programma sempre giovedì ma alle 18.45, sarà invece diretta dal turco Ali Palaboyik. Assistenti i connazionali Serkan Olguncan e Ali Saygin Ogel, quarto uomo Erkan Ozdamar. Tedesco, infine, il direttore di gara di Lazio-Marsiglia, in programma in contemporanea (ore 18.45) all'Olimpico e valevole per la terza giornata di Europa League. Si tratta di Deniz Aytekin, coadiuvato dagli assistenti Christian Dietz e Dominik Schaal, dal quarto uomo Martin Petersen e dall'addetto Var Marco Fritz.