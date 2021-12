Eu.League, dove vedere Napoli e Lazio: Dazn, Sky o in chiaro?

05/12/2021 10:58

Torna l'Europa League con l'ultima giornata della fase a gironi. Le due italiane in lizza, Napoli e Lazio, ancora non hanno la certezza del passaggio del turno e non sanno se usciranno di scena, se dovranno fare i playoff (i sedicesimi, in pratica) o se potranno accedere agli ottavi. Questo il programma in tv

Napoli-Leicester ore 18.45) sarà trasmessa in diretta tv da Sky. La partita verrà trasmessa anche su DAZN, visibile su una moderna smart tv o su una tv normale collegata a console Playstation 4, PS 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o utilizzando i dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast.



Lazio-Galatasaray (ore 21) sarà trasmessa in diretta tv da Sky. La partita verrà trasmessa anche su DAZN, visibile su una moderna smart tv o su una tv normale collegata a console Playstation 4, PS 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o utilizzando i dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Un’altra opzione in streaming è quella di Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati accessibile scaricando l’app su computer, telefoni cellulari e tablet.