Esami finiti per Anguissa, diagnosi e prognosi: ecco quando torna

19/02/2022 14:28

Infortunatosi con il Barcellona, alla sua seconda gara con la maglia del Napoli da quando è rientrato dalla coppa d'Africa, Frank Anguissa si è sottoposto oggi a esami strumentali per capire l'entità del problema. I test hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Questo il bollettino medico ufficiale del Napoli. IL centrocampista salterà sicuramente la gara di lunedì a Cagliari e il ritorno con il Barcellona in Europa League giovedì al Maradona. Difficile anche che possa esserci all'Olimpico domenica 27 contro la Lazio dell'ex Sarri, al momento è più probabile che Spalletti possa riaverlo a disposizione per il big match con il Milan del sei marzo.