Eriksen sbarca a Manchester e dedica un pensiero all’Inter

Prima l’Inter, poi il malore che ha rischiato d'interrompergli la carriera, quindi la rinascita con vista sui Mondiali in Qatar. Christian Eriksen oggi ha parlato per la prima volta da giocatore del Manchester United, il club che l’ha acquistato dopo la parentesi di sei mesi al Brentford e che gli ridarà la possibilità di tornare protagonista nel grande calcio a distanza di 13 mesi dallo spaventoso problema al cuore all’Europeo nel giugno 2021 che ha tenuto il mondo del pallone col fiato sospeso. Ecco le sue parole:

“È strano, non avrei mai pensato che sarebbe successo davvero, essere un giocatore del Manchester United è molto speciale. Penso che dopo l’incidente agli Europei, la pianificazione non fosse affatto quella di tornare in Inghilterra. Pensavo che il momento per andare allo United fosse prima! Ovviamente poi sono stato agli Spurs (il Tottenham, ndr) e poi sono andato in Italia, ma ora sedermi qui è sicuramente una cosa che non mi aspettavo, ma sono anche molto felice di essere qui”.