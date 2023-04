Effetto-Napoli sul turismo in Campania: ecco cosa succederà a Pasqua

05/04/2023 19:05

Al boom turistico che sta vivendo Napoli stanno contribuendo anche i successi della squadra di Luciano Spalletti. Ne è certa Confesercenti Campania, che prevede l'arrivo nel capoluogo partenopeo di almeno 173mila turisti nei giorni a ridosso di Pasqua, con un riempimento delle strutture ricettive di oltre il 90%. "Il boom turistico a Napoli - spiega il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo - è stato amplificato anche dal clima festoso, e pittoresco, legato alla probabile futura festa del calcio Napoli. L'effetto Napoli di Spalletti sull'economia della città esiste ed è tangibile soprattutto in alcuni quartieri, come Centro storico, Quartieri Spagnoli e Fuorigrotta. Alle bellezze di Napoli, già richiestissime negli ultimi anni, si è aggiunto un altro grande attrattore che è il calcio. Tutti parlano del centravanti mascherato, del ragazzo georgiano dal nome impronunciabile e del coreano che nessuno conosceva. Napoli ha un ulteriore appeal, oltre alle straordinarie bellezze naturali, alla gastronomia, all'arte e alla storia, legato al calc io, senza dimenticare la magia dei luoghi in cui viene ricordato colui che ha scritto la storia di questo sport, Maradona".

Secondo i dati di Confesercenti Campania, nell'intera regione per tre notti a cavallo di Pasqua ci sarà un'occupazione media del 90% (con 249mila turisti attesi) per le 11.500 attività ricettive esistenti (circa 9.500 delle quali extra-alberghiere), con un costo medio per camera di 60 euro. Sono dunque stimati incassi per 44,8 milioni di euro, ai quali aggiungere 37,3 milioni di euro di fatturato indiretto, legato agli introiti derivanti da ristoranti, bar, commercio e altre attività accessorie, considerando una spesa pro capite di 50 euro per turista. In tutto, dunque, circa 82 milioni di euro. Numeri esaltanti a Napoli, dove sono attesi oltre 173mila visitatori, con il riempimento delle 8mila strutture ricettive (delle quali circa 1.200 alberghiere) sale in media al 99%, specie nelle zone centrali della città, per un incasso di 31,1 milioni di euro, ai quali aggiungere quasi 26 milioni di indotto derivante da altre spese dei turisti (in totale circa 57 milioni). In sostanza a Napoli e provincia è stimata l'affluenza del 70% dei turisti attesi per Pasqua