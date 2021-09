Ecco la decisione del Giudice su Lorenzo Pellegrini

24/09/2021 16:41

E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea in merito all'espulsione contestata di Lorenzo Pellegrini in Roma-Udinese di ieri. Il capitano della Roma salterà il derby: il centrocampista è stato infatti squalificato per un turno per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" nella gara di ieri contro l'Udinese. Inoltre in merito agli episodi relativi a Torino-Lazio: