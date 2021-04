Dove vedere in tv tutti i gol su Rai e Mediaset

03/04/2021 09:10

Con la serie A che gioca tutta in un solo giorno, alla vigilia di Pasqua, torna su Italia 1, in seconda serata, subito dopo mezzanotte, per raccontare la giornata del campionato, “Pressing Serie A”.

In conduzione Giorgia Rossi, in studio Alessio Tacchinardi, Franco Ordine e Sandro Sabatini. Tutti i casi più importanti della moviola come sempre analizzati da Graziano Cesari.

Riflettori puntati su tutte le partite di Serie A, con ampio spazio al derby di Torino e al posticipo Bologna-Inter. All’interno di “Pressing Serie A” tutti i gol e gli highlights delle gare, la moviola, i collegamenti con i campi, i commenti dei protagonisti e i dibattiti.

Per vedere i gol ed ascoltare i commenti alla giornata puntata speciale anche per 90esimo minuto, in onda alle 18.35 su Rai2. n studio: Paola Ferrari e Enrico Varriale

Infine alle 22.40 sempre su Rai2 La Domenica Sportiva. In studio: Jacopo Volpi.

Questi gli inviati di Rai Sport per i servizi sulle partite: Milan-Sampdoria (Francesco Rocchi); Atalanta-Udinese (Andrea Riscassi); Napoli-Crotone (Luca Cardinalini); Benevento-Parma (Fabrizio Cappella); Sassuolo-Roma (Stefano De Agostini); Genoa-Fiorentina (Paolo Paganini); Cagliari-Verona (Vincenzo Di Monte); Lazio-Spezia (Francesca Sanipoli); Torino-Juventus (Stefano Bizzotto); Bologna-Inter (Alberto Rimedio)